Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 17 dicembre 2019)al, illaper evitare modifiche che allungherebbero l’iter parlamentare.in. Ilha deciso di porre lae mette ai voti l’intero pacchetto di riforme, anche a causa dei tempi stretti che costringono la maggioranza a limitare la discussione in Aula. Di seguito il video dei lavori in AulaalLa seduta è iniziata nella mattinata del 17 dicembre ed è stata sospesa fino alle quattordici. Il voto è stato fissato per il pomeriggio.Un iter parlamentare compresso a causa della mancanza di tempo Modificato alla Camera, il provvedimento non deve essere modificato per poter arrivare all’approvazione definitiva senza allungare l’iter parlamentare. Iter parlamentare troncato in quanto la commissione Finanze non è riuscita a terminare ...

Mov5Stelle : È stato approvato alla Camera un nostro ordine del giorno al decreto fiscale. Abbiamo chiesto al Governo maggiore… - MarcoBellinazzo : Calciomercato: chiunque voglia prendere #Ibrahimovic in Italia, @acmilan o @sscnapoli , dovrà offrirgli un contratt… - NewsMondo1 : Decreto fiscale al Senato, il governo pone la fiducia -