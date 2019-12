De Siervo sull’opera anti-razzismo: «Mi scuso con chi si è sentito offeso» (Di martedì 17 dicembre 2019) L’amministratore delegato della Lega Serie A De Siervo commenta le polemiche sull’opera d’arte contro il razzismo Luigi De Siervo ha parlato dopo le polemiche sorte intorno all’opera contro il razzismo dell’artista Simone Fugazzotto: «Mi scuso con tutti coloro che si sono sentiti offesi per l’opera realizzata lo scorso maggio, in occasione della finale di Coppa Italia». «Ciò che non può essere oggetto di discussione è la forte e costante condanna da parte della Lega Serie A contro ogni forma di discriminazione e razzismo, fenomeni che siamo impegnati a sradicare dal nostro campionato», ha concluso l’amministratore delegato della Lega di Serie A. Leggi su Calcionews24.com

