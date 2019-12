Dazi | Coldiretti | “Azzerata la crescita delle esportazioni alimentari Made in Italy negli

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) “L’entrata in vigore deiazzera lainStati Uniti che rimangono stagnanti (+0,6%) ad ottobre dopo che nei nove mesi precedenti erano aumentate in media del 14,1%“: è l’allarme lanciato dallasulla base dell’analisi sui dati Istat relativi al commercio estero ad ottobre che evidenzia gli effetti “misure protezionistiche Usa scattate il 18 ottobre scorso contro una lista di beni europei che ha colpito moltepiù note specialità tricolori, dal Parmigiano Reggiano al Grana Padano, dall’Asiago al Gorgonzola fino alla Fontina ma anche salumi, agrumi, succhi e liquori.” “Nella black list decisa dalla Rappresentanza Usa per il commercio (Ustr) nell’ambito della disputa nel settore aereonautico tra l’americana Boeing e l’europea Airbus – ricorda– ci sono ...

