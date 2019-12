Daybreak | Netflix cancella la serie dopo una sola stagione

Leggi la notizia su movieplayer

(Di martedì 17 dicembre 2019)chiude ufficialmente, laTV tratta dai fumetti di Brian Ralph non vedrà mai una seconda. Il colosso dello streaminghato una altra, ovvero, la comedy zombie teen tratta dai fumetti di Brian Ralph in streaming solo con la prima, come ha annunciato il co-creatore Aron Eli Coleite. L'autore, infatti, ha scritto un lungo tweet tramite il quale ha ringraziato e salutato i fan che hanno sostenuto il progetto, senza però dare molte spiegazioni sui veri motivi dellazione: "Non so nemmeno come dirlo, quindi abbiamo preparato una piccola dichiarazione. Vi amo tutti. Grazie!" Nel lungo comunicato rilasciato, lo staff dellaringrazia molto i sostenitori della, affermando di aver ...

