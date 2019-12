Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoCarlosta per diventare il nuovo allenatore dell’Everton. La trattativa per portarlo sulla panchina deiè ai dettagli finali, dopo che nella notte l’ex allenatore delha trovato l’intesa con il club inglese.potrebbe così tornare in Premier League a otto anni dall’ultima esperienza in Inghilterra. Il cammino del tecnico di Reggiolo sulla panchina delsi è chiuso il 10 dicembre, ma i primi, concreti scricchiolii nel rapporto tra l’allenatore e il club risalgono al 4 novembre: sconfitta per 2-1 all’Olimpico contro la Roma e ritiro indetto dalla dirigenza in vista della gara di Champions contro il Salisburgo. L’addio con ilper far posto a Rino Gattuso è stato l’ultimo atto, adesso riparte da Liverpool. Prima però dovrà parlare con De ...

anteprima24 : ** Dall'azzurro del ##Napoli al blu dell'#Everton: #Ancelotti si avvicina ai Toffees ** - AndVirgili : @TMW_radio @Vivo_Azzurro @CorSport @ODG_CNOG Borja miseria... è deluso! E io che sono deluso dall'apprendere che un… - Heidi_olalaidi : Nuvole evanescenti di zucchero filato rosa e fumo di Londra corrono in un cielo azzurro pallido ancora gelato dall’… -