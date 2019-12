Dalla Francia | il Napoli tratta Soumarè Occorrono tra i 50 e i 60 milioni

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 dicembre 2019) Secondo quanto scrive La Voix du Nord, sono diversi i club interessati a Boubakary Soumaré, centrocampista ventenne del Lille. Tra questi c’è anche ilma il club di De Laurentiis deve affrontare la concorrenza di Manchester United e Tottenham, tra gli altri, che hanno già avviato letive per accaparrarselo nel mercato invernale. “Da sei a otto club sono attualmente in discussione, con l’entourage di Soumaré e con il Lille per tastare il terreno e provare a convincerli. Secondo le nostre informazioni, occorrerebbero dai 50 ai 60di euro per acquistarlo per due anni e mezzo. Soumaré è attratto dall’Inghilterra. Manchester United e Tottenham sono tra i pretendenti. Non sarà Wolverhampton, uno dei primi a inseguirlo l’estate scorsa. In Italia, ilè entrato in gioco questa settimana con l’arrivo di Gattuso in panchina. Altri due ...

