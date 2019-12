Da PS1 a PS4 | ecco come sono cambiati gli iconici personaggi di PlayStation

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 17 dicembre 2019) Nell'ambito dei festeggiamenti del venticinquesimo anniversario di, Sony ha pensato di mostrare ai fan quantogli amatiche hanno visto la luce sulle varie piattaforme dell'azienda.Dalla primafino a PS4 il balzo tecnologico è stato notevole e, quelli che prima erano solo dei poligoni "messi insieme", oradiventatidavvero realistici.Un esempio di questo, lo possiamo ritrovare nelle immagini che ci mostrano Kazuya Mishima della serie Tekken. "o, Kazuya Mishima non parla molto nel gioco e gran parte del suo carattere è ritratto nei suoi occhi e nelle sue espressioni facciali. Non solo, ma i dettagli aggiunti nel modello di Tekken 7 ci consentono di rappresentare più accuratamente ilo dando un senso dell'età, e anche le cicatrici sul suo viso aiutano a raccontare la storia delo", ha detto ...

