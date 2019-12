Cremona, usa spray al peperoncino contro i cani della vicina: condannato (Di martedì 17 dicembre 2019) Nel Cremonese un uomo è stato condannato a pagare 3400 euro alla sua vicina di casa per aver usato lo spray al peperoncino sui suoi due Jack Russel Terrier. A incastrarlo, un video in cui viene ritratto nascosto da una siepe in attesa che i due cani si avvicinassero. Inoltre, il giudice ha stabilito che dovrà risarcire alla donna il costo della visita veterinaria.

