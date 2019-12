Leggi la notizia su blogo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Domani sera nel prime time di Rete 4 ritorna Piero Chiambretti e la sua. Quella che andrà in onda sarà l'ultimadelprima di lasciare spazio a due 'meglio di' in onda il 25e il 1° gennaio prossimo. CR4 accoglierà nel suo studio nuovie tratterà argomenti inerenti al mondo femminile.Il cast fisso del programma è formato da: Massimo Lopez, Cristiano Malgioglio, Drusilla Foer con le Ministre Valeria Marini, Iva Zanicchi, Antonella Elia, Lory Del Santo e Francesca Barra. Ladel 18Wanda Nara, la compagna e procuratrice di Mauro Icardi si racconterà in un’intervista a tutto tondo dal party del suo 33esimo compleanno ai rumors sul futuro calcistico del marito, ora in prestito al Paris Saint-Germain.CR4 - Ladel 18: ...

c_appendino : Questa sera sarò ospite di @PChiambretti a #CR4 La Repubblica delle Donne, che andrà in onda dalle 21:20 su @rete4… - tvblogit : CR4 - La repubblica delle donne, puntata del 18 dicembre 2019: ospiti e anticipazioni - sportli26181512 : Wanda Nara su Icardi: 'Juve? Il PSG è il suo presente. Lì per non tradire l'Inter': Intervistata da Piero Chiambret… -