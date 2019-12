Così Pound il visionario cadde vittima dell' appeal of fascism

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Francesco Perfetti L'autore americano voleva influenzare il Duce ma non ci riuscì. E pagò molto cari i propri sogni Il 20 gennaio 1933 Ezravenne ricevuto da Mussolini a Palazzo Chigi presso la sede del ministero degli Affari Esteri. A sollecitare l'incontro era stato proprio il poeta, nel pienoa sua maturità quarantasette anni e da diversi anni residente in Italia. Aveva sollecitato l'udienza già l'anno precedente. Il 23 aprile aveva chiesto, tramite la segreteria particolare del capo del governo, di poter voler manifestare a Mussolini le «proprie impressioni» sull'Italia e una decina di giorni dopo aveva precisato i temi, non certo appetibili, dei quali avrebbe voluto discorrere: «dettagli» da lui «osservati viaggiando in diverse parti d'Italia nell'ultimo decennio»; «condizioni di lavoro nelle miniere di zolfo in Sicilia»; «produttività nell'industria di ...

