CorMezz | Lo sconforto di Edo per il Barcellona | “Siamo fuori”

(Di martedì 17 dicembre 2019) Nel momento in cui il sorteggio di Champions provvedeva ad accoppiare alproprio il Napoli, le telecamere hanno indugiato per pochi secondi sul viso di Edo De Laurentiis, come riporta il Corriere del Mezzgiorno C’è un suo labiale catturato dalle telecamere in cui dice: siamo fuori. Reazione istintiva, naturale: ilè una delle squadre più forti al mondo. Lo stesso vicepresidente su Instagram ha poi celebrato l’evento: «Cercheremo di scrivere un’altra pagina di storia del nostro glorioso club». Poi lo stesso vice presidente ha provveduto a smentire la sua rassegnazione con un messaggio sui social: “Cercheremo di scrivere un’altra pagina di storia del nostro glorioso club. Forza Napoli sopra tutto e tutti” Visualizza questo post su Instagram Cercheremo di scrivere un’altra pagina di storia del nostro ...

