Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno- Non ci resta che protestare! È la costatazione alla quale sono arrivati i 42del consorzio smaltimento dei rifiuti Salerno 2 ad otto mesi dal pagamento dell’ultimo stipendio. Ancora senza unaoperativa la loro vertenza per trovare una ricollocazione ed un posto di lavoro dopo la liquidazione del consorzio, che ha consentito a tutti i dipendenti di trovare nuova occupazione in altre società, ad esclusione di 42che, questa mattina, hanno chiesto unaalle istituzioni, ed in modo particolare all’ente provincia. C’ètra i. Il Natale si avvicina e non si intravede serenità, né soluzioni. Una lavoratrice racconta di aver dovuto lasciare casa perché non riesce a pagare il mutuo. L'articolo2, laper 42) proviene da ...

anteprima24 : ** Corisa 2, la disperazione sotto l’albero: nessuna risposta per 42 #Lavoratori (VIDEO) ** -