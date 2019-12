Coppa del mondo di sci | altra vittoria azzurra | Federica Brignone è prima a Courchevel

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Dopo due secondi posti, arriva anche lastagionale:si è aggiudicata il gigante di, in Francia, valido per ladeldi sci alpino femminile. La valdostana con il tempo di 2’12’59 ha preceduto la norvegese Mina Fuerst Holtmann. A tre settimane di distanza dal successo di Killington, nel Vermont, la piemontese Marta Bassino non si ripete dopo un’ottimamanche conclusa al secondo posto e si piazza settima. Laconquista la sua undicesimain carriera e sale in testa alla classifica dideldi slalom gigante con 225 punti. Per le azzurre dello sci arriva così la terza, dopo quelle di Bassino e di Sofia Goggia nel SuperG di Saint Moritz. In entrambe le occasioni,era arrivata seconda dietro alle due compagne di squadra. Questa volta è lei a salire sul gradino più alto del ...

