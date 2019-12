Conte | “Chi non vuole piano anti evasione mi mandi a casa Priorità riforma della

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) “Serve un. Sappiate, io lo dico a tutti, se non piace ilcercate di mandarmi a“. Il presidente del consiglio ha scelto i microfoni di Dimartedì a La7 per lanciare un messaggio alla sua maggioranza: il governo deve tirare diritto sulle misure per colpire i grandi evasori. ” Io lotterò fino all’ultimo giorno”, ha detto Giuseppea Dimartedì. Spiegando che l’esecutivo intende “far trovare nei conti correnti fino a 2mila base come superbonus per i pagamenti digitali. Offriremo un ampio ventaglio di pagamenti digitalizzati“. Il capo del governo ha assicurato che non verranno introdotte “nuove tasse. Se in 100 giorni abbiamo 23 miliardi, in un anno intero quanto troveremo? Anche perché abbiamo messo in piedi una lotta all’che porterà molto: il tesoretto italiano sono 100 miliardi, senza ...

