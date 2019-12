Confesercenti Campania | Schiavo | Cala la spesa per i regali di Natale Ma i negozi

Leggi la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 dicembre 2019)laper idiinnel 2019. E’ quanto emerge dal sondaggio dicon Swg. Le prospettive della politica e dell’economia, specie sull’aumento delle tasse, frenano gli acquisti, in calo rispetto al 2018, in un trend che diminuisce di anno in anno. Se in Italia, infatti, lapro capite prevista è di 272 euro a persona (-4.4% rispetto a 12 mesi fa quando era di 285 euro), inlamedia è di 218 euro (-4.5% rispetto al 2018). Nella nostra regione solo una persona su tre ha facoltà e possibilità di spendere, il resto aspetta i saldi di gennaio. Restando ai dati, in, secondo, saranno quasi 2 milioni di consumatori che spenderanno 218 euro pro capite per idi, per un totale di 430 milioni di euro di incasso per oltre la metà delle 580mila aziende della nostra regione. Per quanto riguarda le ...

