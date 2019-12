Conferenza stampa Sarri | «La Samp ha entusiasmo Lione? Non ci penso»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019), ecco le parole dell’allenatore della Juve per presentare la gara di domani contro ladoria Maurizio, allenatore della Juve, ha parlato inalla vigilia della gara di Serie A contro ladoria. Queste le parole del tecnico bianconero: JUVENTUS – «L’impressione è di una società presente, forte, con grandissima mentalità e voglia di vincere. È una spinta continua a dare il meglio, ma non per pressione ma per esempio. Il presidente è uno che è sempre sul pezzo, è un esempio positivo di abnegazione e volontà di far bene e vincere. Questo è un qualcosa che quando ci vivi dentro lo trasmetti». CENTROCAMPO – «Rabiot lascia la sensazione che ha bisogno di giocare in questo momento. Se ha recuperato completamente può andare in campo tranquillamente. Si sta chiedendo un sacrificio a Matuidi, al quale dopo due-tre partite magari si ...

