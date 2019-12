Conferenza stampa Corini | «Salvezza? Corsa ancora lunga»

Leggi la notizia su calcionews24

Brescia Sassuolo, Corini in conferenza stampa: ecco le parole dell'allenatore del Brescia per presentare la partita di domani contro il Sassuolo Eugenio Corini, allenatore del Brescia, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro il Sassuolo, in programma domani. Ecco le parole del tecnico delle Rondinelle: PARTITA – «Andiamo a giocarci questa gara adesso contro una squadra forte, abbiamo voglia di ritornare in campo. Siamo fiduciosi, vogliamo fare una gran prestazione». MOMENTO – «Penso che il grado di maturità sia stato importante, c'è stata solidità mentale. Come dico sempre ai miei ragazzi, ci dobbiamo poggiare su questo. Mi aspetto di consolidare tutto ciò per dargli sempre più valore». CLASSIFICA – «Meglio cavalcare l'onda, ma dobbiamo essere equilibrati. Vogliamo giocarcela alla grande, speriamo di rimanere dentro il campionato, eravamo in un ...

