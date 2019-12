Concerto Gospel per i pazienti dell’Hospice di Solofra

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti(Av) – Idel Pain Control Center Hospice dihanno assistito alla straordinaria performance del gruppo “Non Solo”, che ha regalato momenti di dolcezza e di spiritualità in un clima di aggregazione e di gioia comune. Magie musicali e canore racchiuse magistralmente in uno spettacolo intenso e coinvolgente, attraverso i ritmi e le armonie inconfondibili delle sonorità. Ed è stata una serata indimenticabile per i degenti, i loro familiari, l’equipe medica e tutto il personale. Il gruppo “Non Solo” si è esibito gratuitamente nell’ambito delle iniziative per le festività natalizie promosse dalla Cooperativa Lavoro per la Salute e dalla Casa di Cura Sant’Anna (che gestiscono i servizi sanitari della struttura), e coordinate dalla sociologa Elena De Vinco. L’Hospice di, il centro residenziale per le cure ...

