Concerti di LP in Italia nel 2020 da Torino a Marostica | biglietti in prevendita

(Di martedì 17 dicembre 2019) Sono ufficiali idi LP in. Laura Pergolizzi sarà infatti nel nostro paese nelle date del 13 luglio al Gru Village di, 14 luglio in Piazza degli Scacchi ae il 15 luglio a Firenze in una location che attende ancora di essere annunciata. Ideidi LP insaranno insu TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati a cominciare dal 18 dicembre, con consegna che sarà garantita secondo le modalità classiche. Sarà quindi garantita la consegna con corriere espresso, quindi quella con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è necessario passare per la cassa e richiedere il proprio biglietto esibendo la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e un documento d'identità valido. In caso di ritiro da parte di terzi, è invece necessaria la delega con firma e documento del delegante e del delegato. Gli ...

