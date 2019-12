Commissione Banche | slitta ancora l’elezione del presidente Ma Lannutti non cede | «Di

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 17 dicembre 2019) È e resta il candidato del Movimento 5 Stelle alla guida della, nomina inizialmente prevista per giovedì prossimo che però èta a data da destinarsi. Un’impasse che rallentauna volta l’insediamento dellavoluta dal M5s, ma che ora proprio i grillini con la candidatura dirischiano di ostacolare. Poco più di un anno fa, Elio, senatore eletto nelle file dei pentastellati, era finito nell’occhio del ciclone per aver pubblicato un tweet condividendo un articolo dal titolo “Le tredici famiglie che comandano il mondo”, citando il piano di controllo globale dei Savi di Sion (falso documento antisemita dei primi del Novecento, ndr) e scrivendo, a proposito della famiglia Rothschild, che si tratta della «dinastia cheoggi controlla il Sistema Bancario Internazionale». Oltre gli innumerevoli ...

borghi_claudio : Accendo la televisione e sento il direttore @lucfontana che dice che @ElioLannutti è improponibile come presidente… - matteosalvinimi : #Salvini: Noi votiamo anche un grillino come presidente della Commissione d’inchiesta sulle banche. Basta che la fa… - ricpuglisi : Ma l'Elio Lannutti che qualcuno vorrebbe far diventare presidente della Commissione di inchiesta sulle banche è que… -