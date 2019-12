Commissione banche | Lannutti M5s non ritira la candidatura | il figlio lavora per la

Leggi la notizia su blogo

(Di martedì 17 dicembre 2019) Nuove tensioni nella maggioranza di governo, a pochi giorni dall'accordo trovato nulla manovra finanziaria. Stavolta lo scontro è legato allaparlamentare di inchiesta sulle, per la precisione alla sua presidenza e al nome del senatore pentastellato Elio, scelto da M5S per guidare la.Ci sono volute poche ore per scoprire un conflitto di interessi piuttosto evidente: Alessiodel senatore M5S, è impiegato presso l'Ufficio Enti della sede romana della Banca Popolare di Bari, l'istituto di credito al centro del salvataggio da parte dello Stato.non ha nessuna intenzione dire la proprianonostante gli appelli arrivati dal Partito Democratico e da Italia Viva, già contrari a priori alla sua nomina. Lo spettro di quel conflitto di interessi non ha fatto altro che inasprire le tensioni, ma il Movimento 5 ...

