Commissione banche | Di Pietro | “Sono qui per difendere l’onore di Lannutti Ho incontrato

(Di martedì 17 dicembre 2019) “Sono qui perl’onore di Elio, che viene attaccato sul piano personale. Le persone che lo criticano hanno paura della sua preparazione professionale, della sua storia e di ciò che potrebbe fare alla presidenza della”. A dirlo è Antonio Didopo l’incontro, all’hotel Fourm di Roma, con Beppe Grillo e il senatore del M5s, Elio, candidato dalla maggioranza per la presidenza dellaè stato accusato di essere in una posizione di conflitto d’interesse per via del ruolo ricoperto dal figlio, Alessio, nell’Ufficio Enti della Banca Popolare di Bari. L'articolo, Di: “Sono qui perl’onore di. HoGrillo, serve che serri le fila del M5s” proviene da Il Fatto Quotidiano.

