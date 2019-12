Commissione Banche | conflitto d’interessi per Lannutti

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il candidato alla presidenza dellaparlamentare di inchiesta sulle, Elio, senatore del M5s, potrebbe essere costretto a ritirare la sua candidatura. La ragione riguarda un possibiled’interessi. Suo figlio Alessio, infatti, lavora nell’Ufficio Enti della sede romana della Banca Popolare di Bari, istituto in crisi al centro di un salvataggio da parte dello Stato. Oggi, martedì 17 Dicembre 2019, si trovava a Roma, per un incontro con Beppe Grillo. Durante il colloquio,ha fatto sapere di non avere nessuna intenzione di fare dei passi indietro. Insieme al senatore c’era Antonio Di Pietro (con lui nell’Italia dei Valori). Inoltre, a Roma per incontrare Grillo c’era anche Davide Casaleggio, presidente dell’associazione Rousseau. Immediate le reazioni dello scenario politico. Il Pd, già contrario in ...

borghi_claudio : Accendo la televisione e sento il direttore @lucfontana che dice che @ElioLannutti è improponibile come presidente… - ricpuglisi : Ma l'Elio Lannutti che qualcuno vorrebbe far diventare presidente della Commissione di inchiesta sulle banche è que… - AnnalisaChirico : Il grillino Lannutti, già assurto agli onori della cronaca per i suoi messaggi antisemiti sulle ‘banche controllate… -