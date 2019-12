Come sarà l’Agenzia nazionale per la ricerca

Leggi la notizia su wired

(Di martedì 17 dicembre 2019) (foto: Getty Images) Insieme al maxi emendamento che approverà la Legge di bilancio 2020, è appena nata l’Agenziaper la, ente che dovrebbe coordinare bandi e progetti e mettere a sistema le tante realtà scientifiche italiane ancora troppo frammentate. Voluta dal premier Giuseppe Conte, la struttura avrà 34 dipendenti, di cui tre dirigenti, e partirà con 25 milioni di euro. Nel 2021 arriveranno, invece, 200 milioni, da destinare attraverso bandi e chiamate e dal 2022 300milioni.vi avevamo raccontato tempo fa, Conte, in occasione della presentazione del Rapporto 2019 sullaera intervenuto al Consigliodelle ricerche (Cnr), annunciando che “nella prossima legge di bilancio ciun’Agenziadella, che avrà una funzione di coordinamento tra i vari poli universitari ed enti pubblici e privati di”. Un ente, sempre ...

