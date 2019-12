Colpo di scena a Uomini e Donne La corteggiatrice Giovanna sale sul trono | la reazione

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 dicembre 2019)Abate è arrivata anella stagione 2019/2020. Ad iscriverla al programma è stato il cugino, a sua insaputa. Ricevuta la chiamata dalla redazione, ha deciso di cogliere al volo questa opportunità. Sulha trovato Giulio Raselli e Alessandro Zarino ed è uscita con entrambi. Ma subito la sua preferenza è andata verso il primo. “È una persona che non passa inosservata per i suoi modi di fare. Ha questo lato del carattere a tratti burbero che ai miei occhi lo rende interessante. Già dal nostro primo incontro su Witty, pur non conoscendoci, è iniziato immediatamene un battibecco. – aveva rivelato la giovane – Giulio mi dà la sensazione di essere un ragazzo che può tenermi testa. Credo che questa forte personalità che mostra sia il risultato di una serie di esperienze di vita complicate che lo hanno fortificato. Vicino a me vedo qualcuno simile a lui, ...

