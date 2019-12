Cnr | nuova tecnologia cattura contaminanti in acqua potabile

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tra le molte fragilita' delle nostre risorse idriche vi e' la presenza di nuove sostanze potenzialmente dannose che richiedono efficaci soluzioni per la depurazione. Una, che impiega il grafene per potenziare le membrane filtranti polimeriche, e' stata messa a punto dai ricercatori dell'Istituto per la sintesi organica e fotoreattivita' (Cnr-Isof) e dell'Istituto per la microelettronica e microsistemi (Cnr-Imm) del Consiglio nazionale delle ricerche, in collaborazione con la svedese Chalmers University e pubblicata sulla rivista Nanoscale. "Combinando fogli di ossido di grafene (GO) con membrane di polisulfone e derivati (PSU) - spiegano Manuela Melucci e Vincenzo Palermo di Cnr-Isof, coordinatori del team di ricercatori che ha svolto la ricerca nell'ambito del progetto europeo Graphene Flagship - abbiamo realizzato filtri capaci direorganici, ...

