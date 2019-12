Clima | una storia di inerzia Ormai la gente è pessimista sul futuro del pianeta

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) “Sono stato bravo a evitare la disperazione, lavorando sul cambiamentotico per trent’anni. Ho imparato a tenere sotto controllo la mia inquietudine. Ma, negli ultimi mesi, sempre più spesso sono stato sveglio, di notte, preda di una vera e propria angoscia per i nostri figli. Nella scorsa primavera la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera ha superato le 415 parti per milione, la più alta in molti milioni di anni”. Lo aveva scritto su The New Yorker, a fine estate, Bill McRibben – co-fondatore del movimento 350.org che si prefigge di costruire un movimento globale per ile per informare sui rischi dei cambiamentitici. “Probabilmente l’ambientalista più influente della nazione” secondo il Boston Globe (2010). Il sostanziale fallimento del Cop25 di Madrid – focalizzato più sugli aspetti finanziari del meccanismo di calcolo dei crediti nel mercato globale ...

