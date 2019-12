Ciclisti travolti e uccisi da un ubriaco a Verolanuova | “Chiedo scusa | pagherò per ciò

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019) Parla per la prima volta Mirko Gianesini, l'uomo di 35 anni che sabato scorso ha travolto e ucciso due anziani a, in provincia di Brescia. Lo fa dopo la seconda notte trascorsa in carcere, indirizzando tramite l'avvocato un messaggio ai famigliari delle vittime: "Chiedoe perdono. So di avere sbagliato e sono pronto a pagare tutto quello che devo pagare". Oggi l'interrogatorio per la convalida dell'arresto.

