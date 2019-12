Ciclismo | la formazione e la rosa 2020 della UAE Emirates | Fabio Aru per risorgere | Tadej

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Diciottesimo appuntamento con la presentazioni delle squadre World Tour. Quest’oggi parleremoquartadel ranking mondiale UCI, la UAE-Team. Ventinove vittorie stagionali per i ragazzi di Giuseppe Saronni. Un 2019 positivo perchè, anche se non sono riusciti a brillare come dovevano le punteAru, Fernando Gaviria e Daniel Martin, in compenso ci hanno pensato i giovani ad esaltare la squadra emiratina di matrice italiana, uno su tuttiPogacar. Al suo primo anno da professionista, lo sloveno è riuscito a confermare, anzi, a superare le aspettative, visto che arrivava da vincitore uscente del Tour de l’Avenir 2018. Un’annata corsa al massimo dalla prima all’ultima gara, con l’esplosione definitiva alla Vuelta a España affrontata da super protagonista vincendo ben tre tappe, e chiudendo, inaspettatamente, al terzo posto ...

