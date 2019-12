Ci sono più dipendenti pubblici in Val d’Aosta che Campania

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 17 dicembre 2019) "La quota piu' alta die' presente in Valle d'Aosta e a Trento e Bolzano/Bozen (le uniche realta' con piu' di 7ogni 100 abitanti), la piu' bassa in Lombardia (3,8), Veneto (4,3),e Puglia (4,2)". Lo afferma il presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo, presentando i dati del Censimento permanente delle Istituzioni pubbliche 2017 attraverso i quali, dice, e' possibile "sfatare qualche luogo comune". Al 31 dicembre 2017state censite 12.848 istituzioni pubbliche, presso le quali prestano servizio 3.516.461 unità di personale, di cui 3.321.605(pari al 94,5% del totale). Il restante 5,5% del personale in servizio - circa 195mila unità - è rappresentato da personale non dipendente, ovvero occupato con altre forme contrattuali (collaboratori coordinati e continuativi o a progetto, altri atipici e temporanei). Sempre secondo ...

