Chirurgia estrema | 170 mila dollari per rifarsi a 28 anni FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di martedì 17 dicembre 2019) Laè una realtà molto comune nella nostra società e purtroppo ci sono sempre più esempi capaci di dimostrarlo. A soli 28Kristen ha speso già più di 160in operazioni chirurgiche con l’intento di “migliorarsi”. Si è rifatta seno, naso, lato b e… punto vita! La sua ultima operazione infatti è stata quella di farsi rimuovere le costole per avere un punto vita da vespa. 170per essere più bella Kristne Snider è la protagonista di questa nuova follia chirurgica. La ragazza ha 28ed è originaria della Virgina, in USA. La ragazza in pochiè stata in grado diseno e naso per 3 volte, gonfiarsi il lato B per sembrare una “brasiliana” e infine di asportarsi diverse costole per avere un punto vita da vespa. Sul suo account Instagram la ragazza mostra ai suoi followers i segreti del suo ...

nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: A Live #noneladurso si parla di chirurgia estrema e Lenticchio spiega perché gli si sono gonfiate le labbra 'Non sono… - Ileniasa25 : RT @LiveNoneladUrso: A Live #noneladurso si parla di chirurgia estrema e Lenticchio spiega perché gli si sono gonfiate le labbra 'Non sono… - ricatti88 : RT @LiveNoneladUrso: A Live #noneladurso si parla di chirurgia estrema e Lenticchio spiega perché gli si sono gonfiate le labbra 'Non sono… -