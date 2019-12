Chi è Stefano Mentana | il figlio del giornalista Enrico

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di martedì 17 dicembre 2019) Non è mai facile essere figli di una persona famosa. Figuriamoci se questo ‘famoso’ è uno dei più popolari giornalisti italiani. Perché normalmente il ‘famoso’, chiamiamolo anche ‘vip’, è tale per non essere particolarmente specializzato e non fare nulla. Quando, invece, seidi, hai a che fare con una persona che ha positivamente venduto l’anima al giornalismo 24 ore su 24. Con tutte le conseguenze, poitive e negative che questo può comportare. In particolare, nella carriera di, il passaggio alla direzione del Tg di La 7 gli ha permesso poi di specializzarsi nella cronaca degli eventi di politica, e le sue maratone elettorali sono diventate un punto di riferimento per milioni di italiani. Della sua vita privata si parla poco, anche perché ilpreferisce tenere privati gli aspetti attinenti alla sua sfera ...

fanpage : Fondi Lega: chi è Stefano Bruno Galli, l'ultimo paladino dell'autonomia indagato per riciclaggio - lucatelese : Caro Stefano, mi spiace che anche tu, che pure vieni da una storia socialista, vada in confusione per Bella ciao. R… - AngeloMarcocci : RT @matteorenzi: Che bella la piazza di @sbonaccini ieri a Bologna. È ancora possibile dare un giudizio sulla qualità di chi ha governato,… -