Chi è Ahlamalik Williams | il nuovo fidanzato di Madonna

(Di martedì 17 dicembre 2019) Si chiamaildi, giovanissimo ballerino che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe riuscito a rubare il cuore della popstar. 26 anni e una carriera in ascesa, il performer da tempo era stato indicato come la nuova fiamma della cantante, ma solo di recente è arrivata la conferma della love story. A ufficializzare la storia alcune foto postate dal Daily Mirror in cui la 61enne abbraccia il ballerino nel balcone di un lussuoso hotel a Miami. Negli scatti è facile intuire la grande confidenza fra i due:stringe, le sorride e le massaggia le spalle. Lei sembra molto a suo agio e sul balcone spunta anche Lourdes Ciccone con il misterioso. Ma chi è il ragazzo che ha stregato la regina del pop?è originario di Sacramento e figli di un noto ballerino che ha lavorato con street performer a Las Vegas. La sua ...

