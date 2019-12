Charlotte Casiraghi | il figlio Raphael compie 6 anni Ma non si vede mai

Leggi la notizia su dilei

(Di martedì 17 dicembre 2019)festeggia i 6di, ilavuto dall’attore Gad Elmaleh il 17 dicembre 2013, nel più stretto riserbo La rampolla monegasca non ama mostrare in pubblico i suoi figli. Lo scorso anno è diventata mamma per la seconda volta di Balthazar, nato dall’amore con Dimitri Rassam che ha sposato a giugno. A dir la verità, negli ultimi mesiè proprio sparita dalle scene. Ha giusto fatto una comparsata a inizio settembre sul red carpet dell’ultimo film prodotto dal marito. Dei suoi figli ci sono pochissime foto ufficiali, la maggior sono parte paparazzate. E quest’anno, avendo disertato la Festa nazionale del Principato, non ci sono scatti recenti del piccoloe del fratellino. Anzi, l’ultima volta che il piccolo è comparso in pubblico per un evento istituzionale era il 2017. Da allora si sono perse le tracce. La ...

FilippoCarmigna : Charlotte Casiraghi trasandata per strada (col figlio), super chic sul red carpet. Ed è tira e molla col marito Dim… - zazoomblog : Charlotte Casiraghi già in crisi col marito Dimitri. Tensioni sul red carpet - #Charlotte #Casiraghi #crisi #marito… - Noovyis : (Capello di lana in testa e look trasandato: Charlotte Casiraghi beccata così (insieme al figlio Balthazar)) Playh… -