Charlize Theron rivela | “Mia madre ha sparato a mio padre uccidendolo”

(Di martedì 17 dicembre 2019) “Mioera così ubriaco che non avrebbe dovuto essere in grado di camminare quando è entrato in casa con una pistola…”, comincia così il racconto choc cheha fatto in un’intervista ai microfoni della Npr (Nation Public Radio),ndo per la prima volta che suaha ucciso suosparandogli. È successo nel giugno del 1991, quando lei aveva solo 15 anni e viveva ancora con i genitori nella loro fattoria a Benoni, vicino a Johannesburg, in Sud Africa: suoCharlestornò a casa ubriaco per l’ennesima volta, minacciando lei e suaGerda con una pistola e la donna trovò il coraggio di reagire uccidendolo. L’attrice premio Oscar ha svelato nei dettagli quanto è accaduto in quella terribile notte: “Miaed io eravamo nella mia camera da letto appoggiate alla porta perché lui stava cercando di ...

