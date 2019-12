Charlize Theron | Non mi vergogno di dire che mia madre ha ucciso mio padre | era

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 17 dicembre 2019)dichiara di non “vergognarsi” nel raccontare di quando suaha sparato edsuoper legittima difesa. L’attrice aveva 15 anni quando suo- un alcolizzato - ha esploso un colpo contro la camera dove si stava nascondendo insieme a sua. “Nessuno di quei proiettili ci ha mai colpite, per miracolo. Ma miaha posto fine a quella minaccia. È stato un gesto di legittima difesa”, ha dichiaratoalla NPR.è cresciuta in una fattoria vicino Johannesburg - in Sudafrica - con suaGerda e suoCharles. Descrive suocome un uomo “veramente malato” e definisce la convivenza con un alcolizzato “una situazione davvero senza speranza”. “L’imprevedibilità nel crescere con un tossicodipendente è un qualcosa con ...

