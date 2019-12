Charlize Theron | Non mi vergogno a raccontare come e perché mia madre ha ucciso mio

Leggi la notizia su movieplayer

(Di martedì 17 dicembre 2019)ha condiviso il racconto della notte in cui sual'ha difesa uccidendo il padre, spiegandonon prova alcuna vergogna.è tornata a parlare del tragico evento che ha sconvolto la sua famiglia svelando di non provare vergogna neli motivi per cui suahail marito, evento avvenuto quando aveva solo 15 anni. La star ha raccontato in una recente intervista: "Mio padre era un uomo davvero malato ed è stato alcolizzato per tutta la mia vita. L'ho conosciuto in un solo modo, quello in cui era in preda alle conseguenze dell'alcol. Si trattava di una situazione piuttosto senza speranza e la nostra famiglia era quasi bloccata. E l'imprevedibilità quotidiana rappresentata dal vivere con ...

