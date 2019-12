Chaive Mesmer | chi è | storia della testimone che può “salvare” Chico Forti

Leggi la notizia su viagginews

(Di martedì 17 dicembre 2019)ha raccontato una verità che potrebbe radicalmente cambiare le sorti di. Conosciamola più da vicino. Thomas Knott ha mentito. E’ quanto sostiene, ex moglie dell’uomo indagato con la stessa accusa per la quale è stato poi condannato. Quella maledetta notte in cui fu assassinata la vittima le … L'articolo, chi è:che può “salvare”è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

lucaserafini4 : RT @ChicoForti_Free: Il Caso Chico Forti al #LeIene martedi 17dic. su Italia1 Due nuove testimonianze esclusive sul caso Chico Forti: Chaiv… - giuliabegnotti : RT @ChicoForti_Free: Il Caso Chico Forti al #LeIene martedi 17dic. su Italia1 Due nuove testimonianze esclusive sul caso Chico Forti: Chaiv… - LiaTala : RT @ChicoForti_Free: Il Caso Chico Forti al #LeIene martedi 17dic. su Italia1 Due nuove testimonianze esclusive sul caso Chico Forti: Chaiv… -