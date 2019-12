Cessioni Juventus | doppia svolta | ecco quanto incasseranno i bianconeri

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di martedì 17 dicembre 2019)pronti a recitare una parte d’assoluti protagonisti anche in vista della prossima sessione di mercato invernale. Nonostante Paratici abbia chiuso le porte agli acquisti, la sensazione è che ipotrebbero tentare l’affondo per una nuova mezz’ala. Un nuovo centrocampista che potrebbe essere finanziato da unacessione. Occhio a Mandzukic, il quale potrebbe aprire ad un futuro in Qatar o Cina, la Juve potrebbe incassare circa 12 milioni di euro., anche Emre Can verso l’addio: Perin resta fino a giugno? Non solo Mandzukic, Paratici punta a cedere anche Emre Can per cercare di incassare circa 35-40 milioni dal prezzo del suo cartellino. Mandzukic ed Emre Can, unacessione che potrebbe permettere alladi incassare circa 50 milioni di euro. Leggi anche:Infortunio Szczesny, svelato l’esito ...

