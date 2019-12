Cecilia Rodriguez Instagram | spacco e scollatura quasi si congiungono | «Se ti vesti così…»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Scelta ‘imbarazzante’ perche suchiede consigli ai followers su un tema particolarmente confacente al periodo. La mise da sfoggiare per il santo Natale dà di che pensare alla minore delleche, abbandonata sul divano, in un abito a dir poco ‘sobrio’, è in cerca di ispirazione per il look da preferire in vista delle festività. Via libera agli eccessi per il momento più sfavillante dell’anno, e quindi via libera alla fantasia per le proposte. Ma in questo i fan dell’argentina non sembrano essere così brillanti. A parte qualcuno, la risposta più frequente sembra essere: “Valorizzi ogni abito che indossi”., decolleté e gambe emergono in tutto il loro splendore La preferenza di chi azzarda in qualche consiglio in più da elargire allajunior punta al rosso – in cuisembra essere particolarmente ...

