Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di martedì 17 dicembre 2019) Antonio, ritiratosi circa un anno fa dall’attività agonistica, non abbandona però il mondo del calcio. Il fantasista barese si èto nel corso per ‘’ organizzato al Centro Tecnico Federale di. Un percorso iniziato lo scorso 16 settembre e che, dopo 144 ore di lezione in aula e le testimonianze di alcuni relatori illustri … L'articolosi: èun

angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Cassano si diploma a Coverciano: è ufficialmente un direttore sportivo - sportli26181512 : #Governance #Notizie Cassano si diploma a Coverciano: è ufficialmente un direttore sportivo: Antonio Cassano, ritir… - CalcioFinanza : Cassano si diploma a Coverciano: è ufficialmente un direttore sportivo -