Leggi la notizia su blogo

(Di martedì 17 dicembre 2019) Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Giuliograzie all'audizione odierna presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del giovane ricercatore italiano. A riferire sono stati chiamati il sostituto procuratore Sergio Colaiocco e il procuratore facente funzioni diMichele Prestipino, che hanno fatto il punto della situazione su quanto scoperto finora., rapito al Cairo il 25 gennaio 2016, sarebbe statopiùtra quella data e i sei giorni successivi, il 31 gennaio 2016:L'autopsia eseguita in Italia ha dimostrato che le torture sono avvenute a più riprese, tra il 25 gennaio e il 31 gennaio. L'esame della salma depone per una violenta azione su varie parti del corpo. I medici legali hanno riscontrato varie fratture e ferite compatibili con colpi sferrati con calci, pugni, bastoni e mazze. Giulio è morto, presumibilmente il 1 febbraio, per ...

notizieoggi24 : Secondo quanto riferito dalla Procura di Roma, con il sostituto procuratore Sergio Colaiocco che ha tenuto un'audiz… - RobertoSignore7 : RT @ilriformista: Caso #Regeni, i pm di #Roma: “Quattro depistaggi dagli apparati egiziani. Giulio torturato più volte” #GiulioRegeni @Giul… - polisblogit : Caso Regeni, il pm di Roma: 'Torturato più volte. Quattro depistaggi in Egitto' -