Caserta | due bimbi piccoli riacquistano la vista grazie alla terapia genica

(Di martedì 17 dicembre 2019) Evento unico, fino ad ora, in Italia: due, di 8 e 9 anni, hanno riacquistato laall’utilizzo della. È accaduto nella Clinica oculistica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”,collaborazione tra l’ateneo e Novartis, che ha scelto l’università per cominciare a trattare il farmaco. Un intervento, anzi due, unici nel loro genere: due, di otto e nove anni, hanno riacquistato laall’utilizzo della. Si tratta dei primi due casi in Italia. Ipazienti, affetti dnascita da una forma particolare di distrofia retinica, che li rendeva ipovedenti, sono riusciti a recuperare laall’innovativo trattamento condenominato “Luxturna” (Voretigene neparvovec). Laè stata messa in pratica nella Clinica oculistica ...

