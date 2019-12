Casellati: preservare centralità Camere

"La questione dei tempi di esame dei dl di iniziativa governativa sta assumendo dimensioni preoccupanti", ha detto la presidente del Senatodurante gli auguri di Natale con la stampa. Occorre "ladel Palamento"spesso"compromessa",ha continuato,riferendosi all'esame della Manovra. Per risolvere i ritardi serve "un nuovo patto etico e istituzionale tra Governo e Parlamento", fondato sul "rispetto dei ruoli,delle responsabilità". La"dialettica politica non deve mai degenerare in eccessiva conflittualità".(Di martedì 17 dicembre 2019)