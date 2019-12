Caro voli | anche la Regione Sicilia si sveglia | da Milano a Catania con 30 euro per gli

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 17 dicembre 2019) Pullman dal Nord al Sud per superare «la marginalità geografica dellana e indotta dall’incontrollato aumento dei prezzi deiaerei registrato in occasione delle festività». Questo è ciò che si legge sul sito dell’Ast, l’azienda che su – ordine del governono guidato da Nello Musumeci – metterà a disposizione otto pullman per consentire agli studenti fuorisede di trascorrere il Natale coi propri cari senza dover pagare cifre esorbitanti alle compagnie aeree Ryanair o Alitalia. Ticket da 10 a 30Lana, dunque, si “” e, prendendo in prestito un’idea di “Unterronea” (che ha organizzato un pullman da 87 posti che porterà a casa gratuitamente i fuorisede di, ndr), organizza “traversate” su gomma dal 21 al 24 dicembre da, Roma e Napoli «con ...

