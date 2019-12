Carmen Consoli | 25 anni Mediamente Isterici che hanno fatto la rivoluzione

Leggi la notizia su domanipress

(Di martedì 17 dicembre 2019) 25chela: sono glidi carriera diche, tra testi ricercati, sarcasmo esasperato e capacità di dipingere le parole, la cantautrice siciliana festeggerà nel 2020 con un concerto-evento spettacolare il prossimo 25 agosto all’Arena di Verona (prodotto e organizzato da OTR). Una data senza repliche in cui l’artista, immagine del rock femminile in Italia, sarà accompagnata dalla sua iconica fender rosa e dai tanti colleghi e amici che l’affiancata nel suo straordinario viaggio artistico, ripercorrendo una pagina di musica e successi senza uguali. I primi ospiti annunciati dell’atteso evento sono Samuele Bersani e Max Gazzè, geniali artisti e affiatati ‘complici’, e molti altri se ne aggiungeranno nel corso di questi mesi (i biglietti sono già disponibili su ticketone.it). Quello diè un viaggio partito nel 1995 ...

