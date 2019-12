“Carenza in Italia di antibiotici” | l’avviso di AIFA

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) Carenza di farmaci a base di cefodizima in. A segnalarlo è l’Agenziana del farmaco (), che ricorda come questi antibiotici appartengono alla classe degli antibatterici cefalosporine: il loro utilizzo è elettivo e specifico nelle infezioni batteriche gravi, di accertata o presunta origine da Gram-negativi difficili o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici, in particolare in pazienti debilitati o immunocompromessi. I medicinali in questione sono: Diezime*, temporaneamente carente a causa di problemi produttivi, dovuti a difficoltà di approvvigionamento della materia prima (il titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio-Aic è Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.); Modivid*, non più disponibile a causa della scelta del titolare delle Aic Sanofi Spa di cessarne la ...

Mov5Stelle : Combattiamo la carenza di medici specialisti in Italia. Nel 2020, grazie al lavoro del viceministro @piersileri e d… - O057896342 : RT @Mov5Stelle: Combattiamo la carenza di medici specialisti in Italia. Nel 2020, grazie al lavoro del viceministro @piersileri e di tutto… - ClaudioZavatti1 : RT @Mov5Stelle: Combattiamo la carenza di medici specialisti in Italia. Nel 2020, grazie al lavoro del viceministro @piersileri e di tutto… -