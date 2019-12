Leggi la notizia su tg24.sky

(Di martedì 17 dicembre 2019) Un maxi sequestro di 120tra Milano, Lodi, Brescia, Torino, Genova e altre città è stato disposto a carico di undella logistica, Giancarlo Bolondi della società Premium Net, accusato, oltre che di frodi fiscali e riciclaggio, anche di sfruttamento del lavoro, in particolare di '' nel. Lo ha deciso la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, su richiesta dei pm Bruna Albertini e Paolo Storari e i sequestri sono stati eseguiti dalla Guardia di finanza di Pavia. Ricatti e sfruttamento A Bolondi, 63 anni, residente in Svizzera e già ai domiciliari è stato contestato dai magistrati di Pavia di essere stato a capo, tra il 2012 e il 2018, di un "network di consorzi e cooperative", attraverso il quale avrebbe anche "reclutato manodopera in condizioni di sfruttamento", approfittando dello "stato di bisogno dei ...

Davidone74 : Milano, 'caporalato' nel facchinaggio, a imprenditore sequestrati 120 immobili - SkyTG24 : Caporalato nel facchinaggio: sequestrati 120 immobili a imprenditore - MariaAversano1 : RT @marinellafly12: Milano, 'caporalato' nel facchinaggio, a imprenditore sequestrati 120 immobili -