Capodanno 2020 Milano | in piazza Duomo concerto di Myss Keta | Coma Cose e Lo Stato Sociale

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019) Sono stati annunciati gli artisti che animeranno ildi, ribattezzato quest'anno, con attenzione all'ambiente, "for future". Sul palco allestito, come ogni anno, in, si avvicenderanno, ie Lo. L'evento, promosso dal Comune di, è organizzato da Artificio23 con la collaborazione di Rai Radio2.

DarioNardella : Se vi chiedono “a #Capodanno che fai?” non fatevi trovare impreparati: ecco 20 eventi gratuiti in 20 luoghi diversi… - RaiRadio2 : Preparando il presepe vi chiediamo come volete il 2020. Postate un video con #CapodannoForFuture #MilanoForFuture c… - Pleiadan : Capodanno 2020: l’invito di Enpa contro i botti per tutelare persone, animali e ambiente -