Capcom ha appena registrato un numero impressionante di marchi, incluso Dino Crisis (Di martedì 17 dicembre 2019) La serie di Resident Evil è tornata a nuova gloria non solo grazie al meritevole Resident Evil 7, ma anche grazie al remake del secondo capitolo, tanto amato dal pubblico e dalla critica. Con un successo così stellare (e il remake di Resident Evil 3 ormai imminente), sono molti i fan che chiedono insistentemente a Capcom di riservare lo stesso trattamento anche a Dino Crisis, una serie survival horror parallela a Resident Evil, ma dal destino molto più ingrato.Sebbene non vi siano notizie riguardanti il ritorno della serie, oggi possiamo dire di avere l'1% in più di ottimismo a riguardo. Poco fa, infatti, abbiamo saputo che Capcom ha registrato, in Giappone, una quantità immensa di marchi, legati ai suoi franchise storici. Stiamo parlando di giochi come Cyberbots, Power Stone e, come avrete sicuramente capito, anche Dino Crisis.La notizia arriva dallo stesso account Twitter ufficiale ...

